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Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, yarın yapılacak iki maçla başlayacak. Açılış maçları Adana ve Alanya'da oynanacak.

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

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Haftanın açılış gününde Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü, Yukatel Adana Demirspor ise Yeni Adana Stadı'nda Trabzonspor'u saat 20.00'de konuk edecek.

'de 8. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stadı belli değil)

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Tüpraş)

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

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