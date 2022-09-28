Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
Maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
1 Ekim Cumartesi:
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
2 Ekim Pazar:
14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşat Filiz
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
3 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan