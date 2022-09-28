Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.



Maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



1 Ekim Cumartesi:



14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Zorbay Küçük



17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk



17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler



20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler



2 Ekim Pazar:



14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar



14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu



17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşat Filiz



20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan



3 Ekim Pazartesi:



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan