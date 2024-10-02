Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 8. haftası 4 Ekim Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılışında Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya, Trabzonspor ise Hatayspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de 8. haftayı bay geçecek.
Ligde 8. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 8. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan
Başakşehir-Kayserispor: Yasin Kol
Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam
Konyaspor-Eyüpspor: Erkan Özdamar
Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu
Galatasaray-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
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