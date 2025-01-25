Süper Lig'de 9 gollü maç: Alanya, Başakşehir'i farklı yendi
Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor, sahasında Başakşehir'i 5-4 mağlup etti.
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Başakşehir'i 5-4 mağlup etti.
Ev sahibi ekip 13. dakikada Cordova'yla öne geçerken, konuk takımda sahneye çıkan Deniz Türüç 20. dakikada skora denge sağladı.
Golden 3 dakika sonra Akdeniz ekibi Yusuf Özdemir'in golüyle skoru 2-1'e getirirken, İstanbul ekibinde 29. dakikada Piatek topu ağlara göndererek yeniden beraberliği buldu.
57. dakikada Başakşehir'de Crespo sahneye çıkarak takımını ilk kez öne geçirirken, turuncu-yeşilliler, 80 ve 82. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 4-3'e getirdi.
90+1. dakikada ev sahibi Hadergjonaj'ın golüyle farkı 2'ye çıkarırken, konuk ekipte 90+7. dakikada Piatek'in golü maçın sonucunu belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir 27 puanda bulunurken, Alanyaspor ise 25 puana yükseldi.
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