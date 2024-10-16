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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

, Süper Lig'de 9. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

İşte Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler:

19 Ekim Cumartesi: 

13.30 | Kayserispor - Gaziantep FK | Halil Umut Meler

16.00 | Trabzonspor - Başakşehir | Zorbay Küçük

19.00 | Eyüpspor - Göztepe | Turgut Doman

19.00 | Antalyaspor - Galatasaray | Ali Şansalan

20 Ekim Pazar:

13.30 | Sivasspor - Hatayspor | Mehmet Türkmen

16.00 | Beşiktaş - Konyaspor | Kadir Sağlam

19.00 | Alanyaspor - Kasımpaşa | Cihan Aydın

19.00 | Samsunspor - Fenerbahçe | Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi: 

20.00 | Bodrum FK - Çaykur Rizespor | Oğuzhan Çakır

20.00 | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü | Feridun Daldaş

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