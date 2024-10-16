Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı
TFF, Süper Lig'de 9. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
İşte Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler:
19 Ekim Cumartesi:
13.30 | Kayserispor - Gaziantep FK | Halil Umut Meler
16.00 | Trabzonspor - Başakşehir | Zorbay Küçük
19.00 | Eyüpspor - Göztepe | Turgut Doman
19.00 | Antalyaspor - Galatasaray | Ali Şansalan
20 Ekim Pazar:
13.30 | Sivasspor - Hatayspor | Mehmet Türkmen
16.00 | Beşiktaş - Konyaspor | Kadir Sağlam
19.00 | Alanyaspor - Kasımpaşa | Cihan Aydın
19.00 | Samsunspor - Fenerbahçe | Muhammet Ali Metoğlu
21 Ekim Pazartesi:
20.00 | Bodrum FK - Çaykur Rizespor | Oğuzhan Çakır
20.00 | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü | Feridun Daldaş
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Tff
- Spor&Skor