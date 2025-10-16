NTV.COM.TR

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de oynanacak olan 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 'de milli ara sonrası heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, 9. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazar:

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı - 1 Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...