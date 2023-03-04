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Süper Lig'de ara transfer dönem ne zaman bitecek? TFF'den transfer dönemi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından transfer sezonunu uzatma kararı almıştı. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak'ta başlamıştı. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönem ne zaman bitecek?

Süper Lig'de ara transfer dönem ne zaman bitecek? TFF'den transfer dönemi açıklaması

12 Ocak 2023'te başlayan 'de ikinci transfer ve tescil döneminin bitiş tarihi futbol severler tarafından merak ediliyor. 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak-8 Şubat tarihlerinde belirlenmişti. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ardından tarihlerde değişikliğe gidildi. 

2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

Süper Lig'de ara transfer dönem ne zaman bitecek? TFF'den transfer dönemi açıklaması - 1

'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), alınan kararı; "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." sözleriyle duyurdu. 


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