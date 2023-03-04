Süper Lig'de ara transfer dönem ne zaman bitecek? TFF'den transfer dönemi açıklaması

12 Ocak 2023'te başlayan Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin bitiş tarihi futbol severler tarafından merak ediliyor. 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak-8 Şubat tarihlerinde belirlenmişti. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ardından tarihlerde değişikliğe gidildi.



2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

TFF'DEN AÇIKLAMA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), alınan kararı; "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır." sözleriyle duyurdu.

