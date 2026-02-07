Süper Lig'de ara transfer raporu. Eyüpspor birinci, Karagümrük ikinci sırada

Süper Lig'deki 18 kulübün 16'sı bu dönemde kadrolarına 91 oyuncu dahil etti.

Transferlerin 60'ı yabancı, 31'i ise yerli futbolcu oldu.

YURT İÇİNDE YER DEĞİŞTİRENLER

Süper Lig takımları, yurt içinde oynayan yabancı futbolculardan 7'sini transfer etti. Bu isimlerden 5'i Süper Lig'de başka bir takımın yolunu tutarken 2 isim, 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldi.

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı transfer ederken Beşiktaş, Göztepe'den Junior Olaitan'ı kadrosuna kattı.

Trabzonspor 2 yabancı oyuncusunu başka takımlara gönderdi. Denis Draguş, Gaziantep FK ile anlaşırken Kazeem Olaigbe, Konyaspor ile sözleşme imzaladı.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao ise Kasımpaşa'ya gitti.

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e gelen ilk isim Bodrum FK forması giyen Musah Mohammed oldu. Ganalı futbolcu, İzmir ekibi Göztepe ile anlaşmaya vardı.

Transferin son gününde ikas Eyüpspor, 1. Lig ekibi Iğdır FK forması giyen Dorin Rotariu'yu renklerine bağladı.

GAZİANTEP FK YALNIZCA YABANCI TRANSFER ETTİ

Ara transfer dönemde 4 oyuncuyu kadrosuna katan Gaziantep FK, takviye tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

Orta sahaya Karamba Gassama ve Victor Ntino-Emo Gidado'yu alan kırmızı-siyahlı takım, savunmaya Nihad Mujakic, forvete de Denis Draguş'u dahil etti.

Ara transferde tek oyuncu alan Kocaelispor da tercihini yabancıdan yana kullandı.

Yeşil-siyahlılar, Manchester City'nin 21 yaş altı takımında forma giyen orta saha oyuncusu Muhamadou Susoho ile anlaşmaya vardı.

EN FAZLA FİLDİŞİ SAHİLİ VE FRANSIZ GELDİ

Süper Lig'de transfer yapan 16 kulüp, 34 farklı ülke vatandaşı 60 yabancı futbolcu takviyesi yaptı. Bu futbolcular arasında 6'şar Fildişi Sahilli ve Fransız vatandaşı yer aldı.

Bu isimleri 3'er Brezilyalı, Kolombiyalı, Rumen ve Senegalli takip etti. Gabon, Gambiya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Nijerya, Norveç ve Rus vatandaşı 2'şer oyuncu ara transferde Türk takımlarına imza attı.

Arnavutluk, Belçika, Benin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Curaçao, Gana, Gine-Bissau, Güney Kore, Haiti, İskoçya, İspanya, İsviçre, Kamerun, Panama, Polonya, Portekiz, Sırbistan ve Şili vatandaşı olan birer oyuncuyla kulüpler, anlaşmaya vardı.

YURT DIŞINDAN EN FAZLA TRANSFER EYÜPSPOR VE KARAGÜMRÜK'TE

Süper Lig takımları arasında yurt dışından en fazla oyuncuyu Eyüpspor ve Fatih Karagümrük getirdi.

Her iki takım da ara transfer döneminde kadrosunu yurt dışından 8 futbolcuyla güçlendirdi. Ara transferde Eyüpspor 13, Fatih Karagümrük ise 9 futbolcu transfer etti.

Ara transferde kadrosuna 5 takviye yapan Galatasaray'ın ise bütün transferlerini yurt dışından yapması dikkati çekti.

YASİN ÖZCAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Kasımpaşa'dan yetişip Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Beşiktaş'ın kadrosuna dahil edildi.

Almanya'da doğumlu Can Armando Güner ile Hollanda'da doğumlu Elayis Tavsan da Türkiye'ye transfer oldu. Can Armando Güner Galatasaray ile sözleşme imzalarken, Elayis Tavsan ise Samsunspor'la anlaştı.

TRANSFERLERDE TERCİH İTALYA'DAN YANA

Süper Lig takımları, ara transferde en fazla İtalya'da top koşturan futbolcuları tercih etti.

Takımlar, İtalyan kulüplerinden 10 oyuncu alarak en fazla ilgiyi bu ülkeye gösterdi. İtalya'yı 6 transferle İngiltere, 5 transferle Fransa, 4 transferle Fildişi Sahili takip etti.