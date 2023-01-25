Süper Lig'de ayrılık: Gaziantep FK Erol Bulut ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve ligde oynadığı son 15 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.

Bulut'un, yarın takımıyla vedalaştıktan sonra Gaziantep'ten ayrılması bekleniyor.

9 MAÇTIR KAZANAMIYORDU

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna ilk 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yaptı.

Gaziantep ekibi, Süper Lig'de daha sonrasında oynadığı 16 maçta ise sadece 2 galibiyet alabilirken, bu süreçte 8 mağlubiyet, 6 da beraberlikle sahadan ayrıldı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ligde son 9 maçta hiç galibiyet alamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.



2021-2022 sezonu başında kırmızı-siyahlı takımın başına geçen 47 yaşındaki çalıştırıcı, 65 maçta 23 galibiyet 17 beraberlik ve 25 mağlubiyet ile 1,32 puan ortalaması tutturdu.