Süper Lig'de bir ayrılık daha: Resmen açıklandı

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"TEŞEKKÜRLER HÜSEYİN EROĞLU



Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.



Gençlerbirliği Spor Kulübü"

