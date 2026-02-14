Süper Lig'de bir ayrılık daha, sadece 10 maça çıkmıştı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarına ayrıldığını duyurdu.

Diyadin çıktığı 10 maçta 4 galibiyet almış ve 1.60'lık başarı ortalaması elde etmişti.

Kırmızı siyahlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir.

Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Sayın Diyadin’e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Gençlerbirliği Spor Kulübü"