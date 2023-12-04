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Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. Adana Demirspor'un Hollandalı çalıştırıcısı Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı. Bununla birlikte Kluivert Süper Lig'de görevinden ayrılan 15. teknik direktör oldu.

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

'de Kemal Özdeş'in Kasımpaşa'dan istifa etmesinin ardından bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella’nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

Adana ekibinin ligin 15’inci haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması beklenirken, kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Mavi-lacivertli kulüple 20 karşılaşmaya çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Süper Lig'de 2023/24 sezonunda görevini bırakan teknik direktörler ise şöyle;

  • Emre Belözoğlu - Başakşehir
  • Erdal Güneş - Gaziantep
  • Çağdaş Atan - Kayserispor
  • Fatih Tekke - İstanbulspor
  • Hüseyin Eroğlu - Samsunspor
  • Tolunay Kafkas - Ankaragücü
  • Şenol Güneş - Beşiktaş
  • Osman Özköylü - Pendikspor
  • Olcay Demir - İstanbulspor
  • Nenad Bjelica - Trabzonspor
  • Aleksandar Stajonevic - Konyaspor
  • Ömer Erdoğan - Alanyaspor
  • Burak Yılmaz - Beşiktaş
  • Kemal Özdeş - Kasımpaşa
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