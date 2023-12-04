Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de Kemal Özdeş'in Kasımpaşa'dan istifa etmesinin ardından bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella’nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.



Adana ekibinin ligin 15’inci haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması beklenirken, kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Mavi-lacivertli kulüple 20 karşılaşmaya çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.



Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



Süper Lig'de 2023/24 sezonunda görevini bırakan teknik direktörler ise şöyle;



Emre Belözoğlu - Başakşehir

Erdal Güneş - Gaziantep

Çağdaş Atan - Kayserispor

Fatih Tekke - İstanbulspor

Hüseyin Eroğlu - Samsunspor

Tolunay Kafkas - Ankaragücü

Şenol Güneş - Beşiktaş

Osman Özköylü - Pendikspor

Olcay Demir - İstanbulspor

Nenad Bjelica - Trabzonspor

Aleksandar Stajonevic - Konyaspor

Ömer Erdoğan - Alanyaspor

Burak Yılmaz - Beşiktaş

Kemal Özdeş - Kasımpaşa