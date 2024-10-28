Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Trendyol Süper Lig'de flaş bir ayrılık kararı alındı.



Sports Digitale'in haberine göre; Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı.



40 yaşındaki genç teknik adam, yeşil beyazlı takımdaki görevine 2024 yılının nisan ayında başlamıştı.

14 MAÇTA 1.14 ORTALAMA



Konyaspor'da toplam 14 maça çıkan Çamdalı, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.14 başarı ortalaması elde etmişti.