Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör ayrılığını resmen açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör ayrılığını resmen açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Kayserispor, müsabakadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 8 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamamış ve 5 beraberlik, 3 yenilgi almıştı.

Kayserispor Kulübü'nde sezon başında göreve getirilen teknik direktör Markus Gisdol ile yollar resmen ayrıldı.

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha: Galibiyet alamadan veda etti! - 1 Markus Gisdol, Kayserispor-Galatasaray maçında takımının başında yer almıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

KAYSERİSPOR KARNESİ

'un başında 8 maça çıkan Gisdol, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 0.63'lük puan ortalaması yakalamıştı.

Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

