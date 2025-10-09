Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha: Galibiyet alamadan veda etti!
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör ayrılığını resmen açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Kayserispor, müsabakadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 8 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamamış ve 5 beraberlik, 3 yenilgi almıştı.
Kayserispor Kulübü'nde sezon başında göreve getirilen teknik direktör Markus Gisdol ile yollar resmen ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
KAYSERİSPOR KARNESİ
Kayserispor'un başında 8 maça çıkan Gisdol, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 0.63'lük puan ortalaması yakalamıştı.
Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.
- Etiketler :
- Süper Lig
- Kayserispor
- Markus Gisdol