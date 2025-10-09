Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha: Galibiyet alamadan veda etti!

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."



KAYSERİSPOR KARNESİ



Kayserispor'un başında 8 maça çıkan Gisdol, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 0.63'lük puan ortalaması yakalamıştı.



Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.