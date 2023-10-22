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Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha: Konyaspor'dan açıklama

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Bu ayrılıkla birlikte Süper Lig'in henüz 9. haftasında 10. teknik direktör değişikliği yaşandı.

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha: Konyaspor'dan açıklama

ekiplerinden 'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollar ayrıldı.

Stanojevic'e teşekkür mesajı yayınlayan Konyaspor şu ifadeleri kullandı;

"TEŞEKKÜRLER ALEKSANDAR STANOJEVIC!

Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

9 HAFTADA 10 TEKNİK DİREKTÖR AYRILDI

Başakşehir, Gaziantep, Kayseri, İstanbulspor, Samsunspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Pendikspor ve Trabzonspor'un ardından Konyaspor'da teknik direktörü ile yolları ayırdığını açıkladı.

Aleksander Stanojevic, Süper Lig'de 9. hafta itibarıyla görevden alınan 10. teknik direktör oldu

MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI

Geçtiğimiz sezon devre arasında yeşil-beyazlı ekibi devralan Stanojevic, 26 resmi karşılaşmada maç başına 1.04 puan ortalaması yakaladı.

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