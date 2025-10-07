Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha: Görevine son verildi!

GALİBİYET ALAMADI Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı. Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

YENİ HOCA KAMPA YETİŞEBİLİR Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın yarın Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor , teknik direktör Markus Gisdol 'un görevine son verdi. Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.

Türk futbolunda "Dört Büyükler" olarak adlandırılan takımlar arasında yer alan Beşiktaş ve Fenerbahçe, birer gün arayla teknik direktörleri ile yollarını ayırmıştı.