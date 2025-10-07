Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha: Görevine son verildi!
Henüz galibiyet alamayan Süper Lig ekibiKayserispor'da teknik direktör Gisdol'un görevine son verildi.
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi.
Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.
YENİ HOCA KAMPA YETİŞEBİLİR
Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın yarın Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.
GALİBİYET ALAMADI
Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.
Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.
8 HAFTADA 6. TEKNİK DİREKTÖR
Bu ayrılık sonrası Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 kulüp teknik adam değişikliğine gitmiş oldu.
Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Gaziantep ve Eyüp, teknik adamlarla yollarını ayırma kararı almıştı.
- Etiketler :
- Spor
- Futbol
- Kayserispor