Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar? İşte Süper Lig'de 11. haftanın maç programı

Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de yeni hafta heyecanı için geri sayım başladı. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı maç saat 20.00'de başlayacak. İşte, Süper Lig'de 11. haftanın maç programı...



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



3 Kasım Cuma:



20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)



4 Kasım Cumartesi:



13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)



5 Kasım Pazar:



13.30 Ems Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)



6 Kasım Pazartesi:



20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)



20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)