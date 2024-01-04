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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar olacak? İşte Süper Lig 19. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları için geri sayım sona erdi. Süper Lig'de 18 haftalık ilk yarı yakın zaman önce bitmişti. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından tüm gözler yeni müsabakaların başlayacağı tarihte. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar olacak?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar olacak? İşte Süper Lig 19. hafta programı

Trendyol 'in 19. haftası, 5 Ocak'ta oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

5 Ocak Cuma:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

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