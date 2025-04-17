Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 32. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta kritik maçlara çıkacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig 32. hafta maç programı.



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI



Süper Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:



Yarın:



20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)



20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)



19 Nisan Cumartesi:



13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)



19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)



20 Nisan Pazar:



13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)



19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)



21 Nisan Pazartesi:



20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)