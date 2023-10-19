Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 9. hafta fikstürü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen milli aranın ardından, lig heyecanı bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Galatasaray-Beşiktaş derbisi futbolseverlere büyük heyecan yaşatacakken, diğer maçlar da ilgi odağı olacak. İşte, Süper Lig 9. hafta fikstürü...



SÜPER LİG'⁬DE 9. HAFTANIN PROGRAMI



Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:



21 Ekim Cumartesi



13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)



16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)



22 Ekim Pazar



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)



16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)



19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)



23 Ekim Pazartesi



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)



20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)