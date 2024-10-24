Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 10. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi 25 Ekim'de açılacak. Haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor ile Net Global Sivasspor, Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Ligde 10. hafta aynı zamanda derbiye de sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Ligin 10. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



25 Ekim Cuma:



20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)



26 Ekim Cumartesi:



13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)



16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)



27 Ekim Pazar:



13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)



16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)



19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)



28 Ekim Pazartesi:



17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)