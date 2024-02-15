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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi 16 Şubat'ta başlayacak. Futbosleverler de bu hafta hangi maçların olduğunu merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Futbolda Trendyol 'in 26. hafta mücadelesi tek maçla başlayacak. Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak Süper Lig'in 26. haftasının programı şöyle:

16 Ocak Cuma:

20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

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