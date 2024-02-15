Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesi tek maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak Süper Lig'in 26. haftasının programı şöyle:



16 Ocak Cuma:



20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)



17 Şubat Cumartesi:



13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)



16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)



19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)



18 Şubat Pazar:



13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)



16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)



16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)



19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)



19 Şubat Pazartesi:



20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)