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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 19. haftanın programı

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de, ikinci yarının ikinci haftası seyir zevki yüksek maçlar oynanacak. Haftanın en dikkat çeken maçı ise son olarak ZTK'da karşılaşan ve 2-2'lik skorla berabere kalan RAMS Başakşehir ile Galatasaray arasındaki maç olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 19. haftanın programı

Trendyol 'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

12 Ocak Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Ocak Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN​​​​​​​ Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

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