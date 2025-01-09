Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 19. haftanın programı
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de, ikinci yarının ikinci haftası seyir zevki yüksek maçlar oynanacak. Haftanın en dikkat çeken maçı ise son olarak ZTK'da karşılaşan ve 2-2'lik skorla berabere kalan RAMS Başakşehir ile Galatasaray arasındaki maç olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 Ocak Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın
19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Ocak Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
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