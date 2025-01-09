Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 19. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:



11 Ocak Cumartesi:



13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük



16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar



19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen



12 Ocak Pazar:



13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu



16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın



19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün



19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan



13 Ocak Pazartesi:



20.00 TÜMOSAN​​​​​​​ Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu



20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk