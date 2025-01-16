Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 20. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftası 17 Ocak'ta oynanacak bir maçla başlayacak. Haftanın ilk maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadelede ilgiyle takip edilecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadeleleri merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:
17 Ocak Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
18 Ocak Cumartesi:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)
19 Ocak Pazar:
13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)
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