Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (2024-2025 Trendyol Süper Lig 1. hafta fikstürü)

2024-2025 Süper Lig sezon açılışı için geri sayım başladı. Futbolu özleyen ve ligin başlamasını heyecanla bekleyen futbolseverler, bu hafta Süper Lig'de hangi maçların oynanacağını merak ediyor. işte Süper Lig ilk hafta fikstürü.



SÜPER LİG’DE BU HAFTA



9 Ağustos Cuma



21.00 Galatasaray - Hatayspor



10 Ağustos Cumartesi



19.15 Kasımpaşa - Konyaspor



21.45 Antalyaspor - Göztepe



21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor



11 Ağustos Pazar



19.15 Sivasspor - Trabzonspor



21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor



21.45 Samsunspor - Beşiktaş



12 Ağustos Pazartesi



21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir



21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK