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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (2024-2025 Trendyol Süper Lig 1. hafta fikstürü)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 2024-2025 sezonu Süper Lig açılışı Galatasaray-Hatayspor maçı ile başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (2024-2025 Trendyol Süper Lig 1. hafta fikstürü)

2024-2025 sezon açılışı için geri sayım başladı. Futbolu özleyen ve ligin başlamasını heyecanla bekleyen futbolseverler, bu hafta Süper Lig'de hangi maçların oynanacağını merak ediyor. işte Süper Lig ilk hafta fikstürü.

SÜPER LİG’DE BU HAFTA

9 Ağustos Cuma

21.00 Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

21.45 Antalyaspor - Göztepe

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Trabzonspor

21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

21.45 Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos Pazartesi

21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

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