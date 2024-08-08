Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (2024-2025 Trendyol Süper Lig 1. hafta fikstürü)

2024-2025 Süper Lig sezon açılışı için geri sayım başladı. Futbolu özleyen ve ligin başlamasını heyecanla bekleyen futbolseverler, bu hafta Süper Lig'de hangi maçların oynanacağını merak ediyor. işte Süper Lig ilk hafta fikstürü.
SÜPER LİG’DE BU HAFTA
9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Göztepe
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor
21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
21.45 Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK
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