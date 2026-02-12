Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 22. hafta maç programı ve güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de bu hafta zirve yarışı oynanacak maçların ardından iyice kızışacak. Ligde Fenerbahçe bu hafta deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Galatasaray ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. İşte Süper Lig 22. hafta fikstürü ve güncel puan durumu tablosu.