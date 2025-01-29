Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 22. haftanın programı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken maç programları da merak konusu oldu. Futbolseverler destek verdikleri takımların maç takvimini sorguluyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
31 Ocak Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: Çağdaş Altay
2 Şubat Pazar:
13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Kadir Sağlam
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