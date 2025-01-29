Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 22. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:



31 Ocak Cuma:



20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan



20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk



1 Şubat Cumartesi:



13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu



16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan



19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: Çağdaş Altay



2 Şubat Pazar:



13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol



16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler



19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan



3 Şubat Pazartesi:



20.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Kadir Sağlam