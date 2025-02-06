Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 23. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta mücadelesine geri sayım başladı. Futbolseverler de destek verdikleri takımların maçlarını ve haftanın programını merak ediyor. Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği ligde bu hafta lider Galatasaray, Adana Demirspor ile Fenerbahçe ise Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, oynanacak Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
8 Şubat Cumartesi:
16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
9 Şubat Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Gain Park)
19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)
20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)
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