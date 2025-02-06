Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 23. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, oynanacak Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:



7 Şubat Cuma:



20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



8 Şubat Cumartesi:



16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)



19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)



9 Şubat Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Gain Park)



19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)



10 Şubat Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)



20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)