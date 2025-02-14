Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 24. hafta maç programı

Avrupa'da aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, ligde Kasımpaşa'yı konuk ederken zirvenin sahibi Galatasaray ise Rizespor deplasmanında galibiyet arayacak. Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde ise Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Samsunspor ise Konyapor'a konuk olacak. İşte, Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın maç programı

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Şubat Cuma

20.00 | Adana Demirspor - Antalyaspor (Yeni Adana)



15 Şubat Cumartesi



13.30 | Gaziantep FK - Sivasspor (Gaziantep) | Bein Sports



16.00 | Başakşehir - Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 | Beşiktaş - Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar

13.30 | Hatayspor - Alanyaspor (Mersin)



16.00 | Konyaspor - Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 | Eyüpspor - Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 | Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ülker)



17 Şubat Pazartesi:



20.00 | Rizespor - Galatasaray (Çaykur Didi)