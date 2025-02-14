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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 24. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Haftanın açılışı Adana Demirspor - Antalyaspor mücadelesiyle başlarken Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, detaylı program...

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 24. hafta maç programı

Avrupa'da aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, ligde Kasımpaşa'yı konuk ederken zirvenin sahibi Galatasaray ise Rizespor deplasmanında galibiyet arayacak. Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde ise Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Samsunspor ise Konyapor'a konuk olacak. İşte, Trendyol 'de 24. haftanın maç programı

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Şubat Cuma

20.00 | Adana Demirspor - Antalyaspor (Yeni Adana)

15 Şubat Cumartesi

13.30 | Gaziantep FK - Sivasspor (Gaziantep) | Bein Sports 

16.00 | Başakşehir - Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim) 

19.00 | Beşiktaş - Trabzonspor (Tüpraş) 

16 Şubat Pazar

13.30 | Hatayspor - Alanyaspor (Mersin) 

16.00 | Konyaspor - Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 

16.00 | Eyüpspor - Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) 

19.00 | Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ülker) 

17 Şubat Pazartesi:

20.00 | Rizespor - Galatasaray (Çaykur Didi) 

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