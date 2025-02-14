Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 24. hafta maç programı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Haftanın açılışı Adana Demirspor - Antalyaspor mücadelesiyle başlarken Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, detaylı program...
Avrupa'da aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, ligde Kasımpaşa'yı konuk ederken zirvenin sahibi Galatasaray ise Rizespor deplasmanında galibiyet arayacak. Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde ise Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Samsunspor ise Konyapor'a konuk olacak. İşte, Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın maç programı
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
14 Şubat Cuma
20.00 | Adana Demirspor - Antalyaspor (Yeni Adana)
15 Şubat Cumartesi
13.30 | Gaziantep FK - Sivasspor (Gaziantep) | Bein Sports
16.00 | Başakşehir - Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 | Beşiktaş - Trabzonspor (Tüpraş)
16 Şubat Pazar
13.30 | Hatayspor - Alanyaspor (Mersin)
16.00 | Konyaspor - Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 | Eyüpspor - Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 | Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ülker)
17 Şubat Pazartesi:
20.00 | Rizespor - Galatasaray (Çaykur Didi)
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