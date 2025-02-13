Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 24. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta öncesi maç programı merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. haftanın maç programı şöyle:
14 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)
15 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)
16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
16 Şubat Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
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