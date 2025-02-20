Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 25. haftanın programı

Süper Lig'de bu hafta bir birinden önemli maçlara sahne olacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. haftanın maç programı şöyle:



21 Şubat Cuma:



20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)



22 Şubat Cumartesi:



13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



23 Şubat Pazar:



13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)



16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)



19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)



24 Şubat Pazartesi:



20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)