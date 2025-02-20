Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 25. haftanın programı
Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, şampiyonluk yarışı da nefesleri kesiyor. Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi 21 Şubat Cuma günü başlayacak. Futbolseverler de destek verdikleri takımların bu haftaki programını merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de bu hafta bir birinden önemli maçlara sahne olacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. haftanın maç programı şöyle:
21 Şubat Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
23 Şubat Pazar:
13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Futbol
- Maç