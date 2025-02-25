Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 26. haftanın programı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam edecek. Ligde puanını 64 yapan lider sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi sarı-lacivertli ekip ile aradaki 6 puanlık farkı korudu. Bu hafta yapılacak maçlar da kritik önem taşıyor. İşte, Süper Lig'de 26. haftanın programı...



SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



Süper Lig'in 26. hafta maçlarının programı şöyle:



1 Mart Cumartesi:



16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)



20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)



2 Mart Pazar:



13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)



16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)



3 Mart Pazartesi:



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir)



16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)



20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)



20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

