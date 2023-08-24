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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 3. haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Geride kalan iki haftanın ardından heyecanın hız kesmediği ligde bu hafta da seyir zevki yüksek maçlar olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 3. haftanın programı belli oldu

Türkiye Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi. İşte, 'de 3. haftanın programı...

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

25 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

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