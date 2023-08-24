Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 3. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi. İşte, Süper Lig'de 3. haftanın programı...



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:



25 Ağustos Cuma:



21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan



26 Ağustos Cumartesi:



19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler



21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk



27 Ağustos Pazar:



19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman



19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek



21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu