Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 31. haftanın programı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı heyecanının dozu giderek katlanıyor. Fenerbahçe'nin zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdüğü 30. haftanın ardından, bu hafta yine heyecan dolu müsabakalar olacak. 31. haftanın programı ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın perdesi kapandı ve şimdi tüm gözler 31. hafta maçlarına çevrildi. Galatasaray'ın, Samsunspor'a konuk olacağı haftada en yakın rakibi Fenerbahçe ise Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte, Süper Lig'de 31. haftanın programı...
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Nisan Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
13 Nisan Pazar:
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)
19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
14 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
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