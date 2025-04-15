Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 32. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray, konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti İşte, Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle...

18 Nisan Cuma:



20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)



20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)



19 Nisan Cumartesi:



13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)



19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)



20 Nisan Pazar:



13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)



19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)



21 Nisan Pazartesi:



20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)