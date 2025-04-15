Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 32. haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de 31. haftanın perdesi kapandı tüm gözler şimdi 32. haftanın heyecan dolu maç programında olacak. Futbolseverler de destek verdikleri takımların maç takvimini ve rakiplerinin maç tarihlerini merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray, konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 74'e çıkardı. Fenerbahçe ise deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-1 yenerek puanını 71'e yükseltti İşte, Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle...
18 Nisan Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor (Gain Park)
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