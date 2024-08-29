Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 4. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, 30 Ağustos'ta yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak 4. haftanın programı şöyle:

30 Ağustos Cuma:



21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ülker



31 Ağustos Cumartesi:



19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çaykur Didi



19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Medaş Konya Büyükşehir



21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Gürsel Aksel



21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Yeni Adana



1 Eylül Pazar:



19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Recep Tayyip Erdoğan



19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Başakşehir Fatih Terim



21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Tüpraş



21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Mersin



Not: Gaziantep FK haftayı BAY geçecek