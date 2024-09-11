Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 5. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

Ligin 5. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:



14 Eylül Cumartesi:



17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu



17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır



20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük



20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler



15 Eylül Pazar:



17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi



17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halil Umut Meler



20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün



20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan



16 Eylül Pazartesi:



20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol