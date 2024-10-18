Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 9. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



19 Ekim Cumartesi:



13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)



16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)



19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)



20 Ekim Pazar:



13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)



19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)



19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)



21 Ekim Pazartesi:



20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)