Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 9. haftanın programı
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligde 9. haftada heyecan oldu müsabakalar oynanacak. Özellikle şampiyonluk yarışındaki takımların taraftarları bu haftanın müsabakalarına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
20 Ekim Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)
19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)
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