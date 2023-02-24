Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Ertelenen maçlar bu hafta oynanacak

Süper Lig'de bu haftanın maç programı belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 14 ve 23. haftadan erteleme maçları hafta sonu yapılacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

ERTELENEN MAÇLARIN TARİHİ BELLİ OLDU

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ile Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakaları yarından itibaren gerçekleştirilecek.



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



Erteleme maçlarının programı şu şekilde:



25 Şubat Cumartesi:



19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)



19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)



26 Şubat Pazar:



16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Şehir)



19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)