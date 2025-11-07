Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın programı

Bu sezon hem Avrupa'da hem ligde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Samsunspor ise İstanbul ekibi Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray beraberliği sonrası tekrar çıkış yakalamayı hedefleyen Trabzonspor ise Alanyaspor ile karşılacak. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, haftanın programı…

7 Kasım Cuma

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Kasım Pazar

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)