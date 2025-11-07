Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın programı
07.11.2025 15:44
NTV - Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de bu hafta birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Lider Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olurken Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlayacak.
Bu sezon hem Avrupa'da hem ligde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Samsunspor ise İstanbul ekibi Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray beraberliği sonrası tekrar çıkış yakalamayı hedefleyen Trabzonspor ise Alanyaspor ile karşılacak. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, haftanın programı…
7 Kasım Cuma
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)
8 Kasım Cumartesi
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
9 Kasım Pazar
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)