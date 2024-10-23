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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 10. haftanın programı

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı belli oldu. Galatasaray'ın liderliğinin devam ettiği ligde bu hafta heyecan dolu bir derbi maç da olacak. Futbolseverler de haftanın programına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 10. haftanın programı

Trendyol 'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Ligin 10. haftasında görev alacak hakemler ve maç programı şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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