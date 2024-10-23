Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 10. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Ligin 10. haftasında görev alacak hakemler ve maç programı şöyle:



25 Ekim Cuma:



20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan



26 Ekim Cumartesi:



13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük



16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay



19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın



27 Ekim Pazar:



13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan



16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol



19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen



28 Ekim Pazartesi:



17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler