Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 11. haftanın programı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçları ve yönetecek hakemler şunlar:



1 Kasım Cuma:



20.00 Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam



2 Kasım Cumartesi:



13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın



16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu



19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük



3 Kasım Pazar:



13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın



16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol



16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan



19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır



4 Kasım Pazartesi:



20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu