Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 11. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu. Futbolseverler şimdi ise 11. hafta maçlarına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçları ve yönetecek hakemler şunlar:
1 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 Kasım Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın
16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
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