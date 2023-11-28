Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 14. haftanın programı

Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Tüm gözler şimdi 14. haftadaki heyecan dolu müsbakalarda olacak. İşte, Süper Lig'de 14. haftanın programı...



SÜPER LİG'DE 14. HAFTA MAÇ PROGRAMI



Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:



1 Aralık Cuma:



20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)



2 Aralık Cumartesi:



13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)



16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)



19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)



3 Aralık Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)



19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)



4 Aralık Pazartesi:



20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)