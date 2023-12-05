Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla sona erdi. Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürdü. Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına MKE Ankaragücü karşısında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu. İşte, Süper Lig'de bu haftaki maçlar...



SÜPER LİG 15. HAFTA PROGRAMI



Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:



8 Aralık Cuma:



20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS Park)



9 Aralık Cumartesi:



13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)



16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)



10 Aralık Pazar:



13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor (RGH EnerTürk Enerji)



19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)



11 Aralık Pazartesi:



20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)



20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)