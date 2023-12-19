Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 17. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, üç maçla başlayacak. Futbolseverler ise bu hafta oynanacak maçları merakla araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. haftanın maç programı şöyle:



19 Aralık Salı:



17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor (Kalyon)



20 Aralık Çarşamba:



17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)



20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)



20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)



21 Aralık Perşembe:



17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Çaykur Didi)



20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)



20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)