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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 17. haftanın programı

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı 19 Aralık'ta oynanacak üç maçla başlayacak. Ligde 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanırken, mücadele 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 17. haftanın programı

Trendyol 'de 17. hafta mücadelesi, üç maçla başlayacak. Futbolseverler ise bu hafta oynanacak maçları merakla araştırıyor. Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. haftanın programı şöyle:

19 Aralık Salı:

17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor (Kalyon)

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

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