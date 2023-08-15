Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 2. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası tamamlandı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu oynanan 10 karşılaşma ile start aldı. Ligin ilk haftasındaki maçlarda ev sahibi ekipler 5 galibiyet alırken 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İlk haftada deplasmanda kazanan iki takım ise Hatayspor ve Beşiktaş oldu. İşte, Süper Lig'de 2. haftanın programı...



SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



18 Ağustos Cuma:



21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park)



19 Ağustos Cumartesi:



19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)



21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)



21.45 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)



20 Ağustos Pazar:



19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)



21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor (Kalyon)



21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş Park)



21 Ağustos Pazartesi:



21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)



21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Eryaman)