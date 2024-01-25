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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 23. haftanın programı

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı 27 Ocak'ta yapılacak maçlarla başlayacak. Bu hafta hangi maçların olduğu ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 23. haftanın programı

Trendyol 'in 23. haftası, 27 Ocak günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23. haftadaki maçlar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

28 Ocak Pazar:

13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

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