Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 23. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, 27 Ocak günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23. haftadaki maçlar ve düdük çalacak hakemler şunlar:



27 Ocak Cumartesi:



16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Volkan Bayarslan



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge



28 Ocak Pazar:



13.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Turgut Doman



16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan



19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın



29 Ocak Pazartesi:



17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor: Ömer Faruk Turtay



17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu



20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu



20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Arda Kardeşler