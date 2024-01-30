Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 24. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta yapılan dört maçla tamamlandı. Maçların geride kalması ile 24. haftanın güncel programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Süper Lig'de 24. haftanın programı...



SÜPER LİG 24. HAFTA PROGRAMI



2 Şubat Cuma:



17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)



17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)



20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)



3 Şubat Cumartesi:



13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)



16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)



19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)



4 Şubat Pazar:



13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)



16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)