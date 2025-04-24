Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 33. haftanın programı

Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonun'dan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. haftanın maç programı şöyle:



25 Nisan Cuma:



20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)



26 Nisan Cumartesi:



16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)



19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)



19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)



27 Nisan Pazar:



16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)



19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)



28 Nisan Pazartesi:



20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)