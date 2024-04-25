Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 34. haftanın güncel maç takvimi

Haftanın açılış müsabakasında Yukatel Adana Demirspor 26 Nisan Cuma günü Galatasaray'ı konuk edecek. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. İşte, 34. haftanın güncel maç takvimi...



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:



26 Nisan Cuma:



20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)



27 Nisan Cumartesi:



16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)



19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)



19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



28 Nisan Pazar:



16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)



16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)



19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)



19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)



29 Nisan Pazartesi:



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)